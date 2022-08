Altri due stranieri e un under per il Real Siti

Il "diesse" Dario Di Giacomo non si è smentito nemmeno in questo calciomercato e consegna a mister Pino Lo Polito una squadra piena di stranieri pescati in Spagna e Sudamerica con la speranza di aver indovinato il "colpo" alla Perchaud (approdato al Formia). Ufficializzati il difensore centrale Alberto De Vera, classe 1994, proveniente dall'Herbania (stessa squadra da cui è stato prelevato l'attaccante Alexis Ramos) e da diverse stagioni in Tercera Division spagnola dove è stato sempre titolare, e l'attaccante spagnolo Dailos Cabrera Osemkiengie, classe 2000, dall'Union Viera (Tercera spagnola). Assieme a loro la società di Stornara ha tesserato l'attaccante under Alessandro Leonetti, classe 2004, proveniente dalla Fidelis Andria con cui, nella passata stagione, ha esordito in Coppa Italia di Serie C.