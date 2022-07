Altre tre ufficialità in casa Lucera

Sarebbe stata una settimana di annunci e così finora è stato. Il Lucera, nell'arco delle ultime 48 ore, ha ufficializzato già cinque nomi che faranno parte della rosa a disposizione di mister Costanzo Palmieri per la prossima stagione di Promozione pugliese. E sono tutti giovanissimi, indicativo di come il club svevo voglia puntare sugli under da far crescere. Dopo le conferme di Bianco in difesa e Mazzacano in mediana, ecco quelle del portiere argentino Kevin Sperling, classe 2002, arrivato a gennaio e due presenze in campionato; Gabriele Mastrangelo, difensore classe 2003, 6 presenze con i lucerini nell'ultima parte di stagione; Cledi Milaqi, centrocampista classe 2002, due gol in sette apparizioni nell'ultima parte dello scorso torneo in biancoceleste.