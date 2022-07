Altre due conferme per la Nuova Daunia

La Nuova Daunia ufficializza i rinnovi di altri due protagonisti della vittoria dello scorso campionato di Prima Categoria. Agli ordini di mister Lannunziata, anche in Promozione, ci saranno il centrocampista Jacopo Santolupo, classe 2000, 25 presenze e tre reti nellla passata stagione, e l'attaccante Benvenuto Buonuomo, classe 1990, andato a segno 13 volte in 22 apparizioni nello scorso campionato. Per entrambi sarà la terza stagione di fila nella terza squadra di Foggia.