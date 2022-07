Altre due conferme in casa San Marco dopo quelle di capitan Augelli, Coco, Bevilacqua e Cristofaro. Vestiranno la casacca celestegranata anche per la prossima stagione in difensore Luigi De Cesare e il mediano Michele Menicozzo. De Cesare, classe 1985, è alla sua nona stagione consecutiva con i sammarchesi e, nell'ultimo torneo di Eccellenza pugliese, ha collezionato 26 presenze e due reti. In carriera ha giocato con Ariano Irpino in Serie D, Ostuni in Eccellenza e D, San Severo in Promozione e Alexina in Prima Categoria. Menicozzo è invece arrivato alla quarta stagione di fila con la casacca del suo paese. Nell'ultimo campionato ha giocato 20 partite e segnato tre gol. In carriera vasta esperienza in categorie superiori avendo giocato con Sporting Genzano, Alghero, Pavia, Barletta, Pergocrema, L'Aquila, Taranto, Sambenedettese e San Severo (con i giallogranata in Serie D). Prima del ritorno nella sua San Marco, una esperienza in Promozione con lo Sporting Apricena.

Confermati anche Ciro Cursio e Carlo Modola nello staff sanitario.