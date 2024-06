L'Italia Under 17 campione d'Europa: nel gruppo dei vincitori anche il foggiano Nunziante

Non ha disputato neppure un minuto, chiuso dai più esperti Longoni del Milan e Pessina del Bologna. Ma ha fatto parte anche lui della spedizione che ieri ha conquistato l'alloro continentale. Il primo della storia, per la Nazionale di calcio Under 17, che ha trionfato battendo in finale il Portogallo con un rotondo 3-0.

Nella spedizione guidata dal commissario tecnico Massimiliano Favo ha fatto parte anche Alessandro Nunziante, foggiano doc, attualmente in forza al Benevento. L'estremo difensore classe 2007 era in panchina nella gara di ieri, risolta da una rete di Coletta e dalla doppietta dell'astro nascente Camarda (entrato nella storia per essere diventato il più giovane di sempre a esordire in serie A, con la maglia del Milan).

Per Nunziante una maniera meravigliosa per concludere la sua stagione, nella speranza che la prossima possa essere quella dell'agognato esordio in campionato. Questa stagione, infatti, Nunziante ha totalizzato 25 presenze in Primavera 2 - B, e disputato una gara in Coppa Italia di Serie C.