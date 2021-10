Al Lucera basta Mantegazza per essere corsaro ad Acquaviva

Lucera corsaro ad Acquaviva delle Fonti. Partita molto combattuta al "Giammaria" dove la squadra di mister Fabrizio Di Flumeri è riuscita a guadagnare tre punti pesanti al cospetto di una squadra organizzata e costruita per puntare in alto con individualità di categoria superiore. Primo tempo con diversi capovolgimenti di fronte e con i lucerini che passano al 35' con Davide Mantegazza che in mischia ci mette la zampata vincente e regala i tre punti ai biancocelesti. Secondo tempo sofferto e di sacrificio. Nonostante le incursioni avversarie, il Lucera riesce a tenere alta la concentrazione vanificando così il forcing avversario. Una vittoria di carattere e che fa morale in vista della difficile sfida di giovedì contro la corazzata Foggia Incedit valevole per la gara di andata di Coppa Italia di Promozione.