Caso De Meo, Procura archivia l’inchiesta dopo la denuncia dell’assistente foggiano: chiesto l'accesso agli atti

Il Procuratore Federale della Figc Giuseppe Chiné ha archiviato l’inchiesta seguita alla denuncia presentata dall’assistente arbitrale foggiano Pasquale De Meo, nei confronti del designatore Gianluca Rocchi e degli arbitri Valeri e Orsato. Come si ricorda, la vicenda ha origine lo scorso aprile, quando al termine della partita Milan-Empoli – nella quale De Meo venne designato come secondo assistente – l’assistente foggiano ascoltò alcune critiche che l’osservatore arbitrale Claudio Puglisi rivolse, nel corso del colloquio con il team arbitrale, ai vertici dell’Aia.

Nello specifico, Puglisi si lamentò dello scarso impiego in massima serie (“Quest’anno ho sempre fatto gare di serie B e serie C”) imputandolo “agli amici di Torino”. De Meo, come da procedura, refertò lo sfogo di Puglisi informando l’organo tecnico Manganelli e il vicepresidente Aia Baglioni. Seguirono colloqui telefonici e dal vivo tra lo stesso De Meo e Orsato e Rocchi piuttosto tesi, che si aggiunsero a frizioni già preesistenti con l’arbitro Valeri.

Da quel 7 aprile e nei successivi trenta giorni De Meo venne designato una volta sola per la partita di serie B tra Cagliari e Ternana, circostanza apparsa a molti alquanto insolita alla luce delle ottime valutazioni che l’assistente foggiano ricevette per la partita Milan-Empoli, nonché per quella di serie B, e che molti associarono proprio alle frizioni con il designatore.

A distanza di circa cinque mesi, è giunta l’archiviazione da parte della Procura. Ma il caso non è chiuso. De Meo, infatti, ha formulato richiesta di accesso agli atti. Per cui, chi di dovere avrà un mese di tempo per rispondere all’istanza presentata dal 41enne farmacista foggiano. In caso di mancata risposta o di diniego, potrebbe scattare il ricorso al Tar.