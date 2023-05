Caos Aia: il guardalinee foggiano De Meo denuncia Rocchi, Orsato e Valeri. La Procura apre inchiesta

Si preannunciano tempi burrascosi per i vertici dell’Aia. A scuotere nuovamente il mondo degli arbitri è l’inchiesta aperta dal procuratore Giuseppe Chinè in seguito alla denuncia presentata da un assistente, il foggiano Pasquale De Meo. Il quarantenne farmacista, con oltre 100 presenze in serie A, ha presentato un esposto alla Procura. L’oggetto della denuncia sarebbero i comportamenti poco professionali del designatore Gianluca Rocchi, degli arbitri Daniele Orsato e Paolo Valeri.

Tutto sembrerebbe sia cominciato lo scorso 7 aprile, quando al termine della partita tra Milan ed Empoli – nella quale De Meo fu designato come secondo assistente – il team arbitrale ha tenuto un colloquio con l’osservatore arbitrale Claudio Puglisi. Secondo quanto riportato dallo stesso De Meo, Puglisi espresse dure critiche nei confronti dei vertici dell’Aia: “Sapete che cosa ho fatto finora secondo voi? Quest’anno ho sempre fatto gare di serie B e serie C. E sapete grazie a chi? Grazie agli amici di Torino. Tutto questo da quando ci sono loro, da due anni, gli amici di Torino. Vi sembra normale? Una stagione ho fatto solo due gare di serie A… Ditemi voi se è normale”.

De Meo, come da procedura, refertò lo sfogo di Puglisi informando l’organo tecnico Manganelli e il vicepresidente Aia Baglioni. Secondo quanto trapelato, nei giorni successivi ci sarebbero stati diversi colloqui telefonici e faccia e faccia piuttosto tesi tra De Meo, Orsato e Rocchi. Tensioni che si aggiungono alle frizioni precedenti avute con l’altro arbitro Valeri. Un caos sul quale è stata aperta l’inchiesta della Procura, che dovrà lavorare su due fronti. Perché alla denuncia di De Meo si è aggiunta quella presentata dallo stesso Rocchi.