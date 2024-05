Angelo Perilli entra nell'organico nazionale del Beach Soccer: grande traguardo per la sezione Aia di Foggia

Nuovo importante traguardo per la sezione Aia di Foggia. L’Osservatore Arbitrale Angelo Perilli entra nell’organico nazionale del Beach Soccer (sport in grande sviluppo dopo il clamoroso secondo posto della Nazionale al recente Mondiale).

Unico osservatore del centro-sud a raggiungere l’obiettivo nel 2024 e primo in assoluto per la sezione di Foggia, sarà a breve impegnato nel raduno di rifinitura pre-campionato e nella prossima estate per valutare gli arbitri della Serie A maschile e femminile.

Perilli, 55 anni ed arbitro da 40, è un libero professionista con una forte vocazione per le attività di volontariato. Nel 1991 a soli 21 anni approdò in serie D, prima di raggiungere il professionismo nel 1996 con la promozione in serie C. Dopo la dismissione per raggiunti limiti di permanenza nel ruolo, Perilli ha iniziato la carriera da Osservatore Arbitrale, ovvero colui il quale assiste alle gare per valutare la prestazione della quaterna designata e determinarne l’eventuale promozione, restando per 13 anni nei ranghi nazionali con circa 150 gare di Serie B e C.

La nomina rappresenta un traguardo prestigioso per la sezione Aia di Foggia e grande soddisfazione anche per i colleghi arbitri che da sempre ne apprezzano la serietà, la preparazione e la premura come formatore dei più giovani.