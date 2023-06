Attimi di tensione a Lecco, accerchiato e aggredito tifoso del Foggia: "Non puoi passeggiare qui"

Attimi di tensione in pieno centro a Lecco, dove un supporter del Foggia con addosso la maglia della 'Curva Sud', è stato fermato e accerchiato da un manipolo di tifosi locali mentre stava rispondendo alle domande di un giornalista. Un individuo lo ha redarguito ritenendo che con la sua presenza stesse mancando di rispetto alla città di fede nerazzurra: "A Foggia sono venuto a passeggiare?"

La vittima, tuttavia, non si è lasciata intimorire e ha risposto tra le righe: "Non fate i forti, vi veniamo a prendere uno per uno". Poi, durante la discussione, un altro tifoso di casa gli ha ribadito che la sua presenza non fosse gradita, meno che mai il suo atteggiamento: "Non è una questione di rompere i coglioni, ma di rispetto perchè a Foggia non siamo venuti a fare i fenomeni".

Il supporter rossonero non ha indietreggiato di un millimetro restando sulle proprie posizioni: "Non mi interessa nulla". Poco dopo, mentre si stava allontanando, è stato colpito alle spalle con un pugno e si è visto costretto a difendersi.

La notizia è circolata sui social. Sul caso si è sollevato già un moto di indignazione e sconcerto da parte del popolo rossonero.