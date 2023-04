Calcio violento, sferra un pugno all'arbitro dopo la seconda ammonizione: squalificato per cinque anni

Ha colpito il direttore di gara con un pugno in faccia, sulla parte sinistra, causandogli intenso dolore all'orecchio tale da causargli una momentanea attenuazione dell'udito, nonché il sanguinamento del labbro superiore per cinque minuti e trauma contusivo facciale. L'aggressione, da parte di un calciatore dell'Asd Audax San Severo, è maturata al 47esimo minuto del secondo tempo dell'incontro disputato a Terlizzi contro in Real Olimpia, sul risultato di 4 a 1 per i padroni di casa, dopo la seconda ammonizione comminatagli dall'arbitro, con conseguente espulsione.

Non essendo più in condizione di portarle a termine l'incontro, dopo il triplice fischio finale l'arbitro è stato accompagnato in ambulanza presso il nosocomio di Molfetta, dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico minore, con interessamento della regione zigomatica sinistra, senza tumefazione, con prognosi di cinque giorni.

Il calciatore è stato squalificato per cinque anni fino al 6 aprile 2028 (ai sensi dell'art. 35 comma 7, la sanzione inflitta va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare le condotte violente ai danni degli ufficiali di gara).