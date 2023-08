Accolto il ricorso del Lecco: è in serie B

Il Calcio Lecco 1912 'ritorna' in serie B. Oggi 3 agosto, seppur con un giorno di ritardo rispetto ai programmi, i blucelesti di mister Foschi sono stati riammessi nel campionato cadetto grazie alla sentenza del Tar Lazio che ha accolto il ricorso del club vincitore dei playoff vinti in finale contro il Calcio Foggia 1920, contro il provvedimento del collegio di garanzia dello sport del Coni, che invece aveva optato per l'estromissione.

Nulla da fare, invece, per il Perugia, ricorso incidentale respinto. Ieri pomeriggio si era conclusa l’udienza presso la sezione prima Ter del Tar dal Lazio dei blucelesti e di tutte le altri parti in causa.