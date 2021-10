Il Lucera si porta in vantaggio, l'Alberobello ne fa poi tre e vince

Il Lucera non conosce le mezze misure e alla quarta di campionato lascia ancora uno zero nella colonnina dei pareggi. Oggi, però, è andata male al "Madrepietra" di Apricena dove i biancazzurri di mister Fabrizio Di Flumeri hanno perso per 3-1 contro l'Arboris Belli, squadra di Alberobello. I padroni di casa hanno schierato anche l'ultimo arrivo, ufficializzato in settimana: il centrocampista classe 2001 Davide Mantegazza, ex Pontelambrese in Eccellenza nonché Folgore Caratese e Troina in Serie D. I lucerini si sono portati in vantaggio al 18' con l'attaccante Luigi Balletta ma dopo 6 minuti, su calcio di rigore, il gialloverde Mastronardi riportava il risultato in parità. Mastronardi si ripeteva 6 minuti dopo portando in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa, al 34', l'Alberobello completava l'opera con Leone.