Finalmente! L'Atletico Torremaggiore vince la sua prima partita in campionato

L'Atletico Torremaggiore raccoglie per la prima volta tre punti in una partita nel campionato di Promozione molisana. Ci sono volute 17 giornate ma, alla fine, mister Luigi Acquafresca vede premiato il suo lavoro, grazie anche a una campagna rafforzamenti che ha interessato la rosa a sua disposizione nelle ultime settimane. E si scrolla di dosso anche l'ultimo posto, ora appannaggio del Donkeys Agnone inchiodato a otto punti. Dieci, invece, quelli dei torremaggioresi, oggi vittoriosi per 1-0 in casa contro il Ripalimosani, avversario in ben altre posizioni di classifica. A regalare la vittoria l'ultimo volto nuovo, Michele D'Emma, esterno d'attacco classe 1997 che ha firmato col Torremaggiore in settimana e che oggi ha trafitto il Ripalimosani nel primo tempo con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner.

"Abbiamo meritato una vittoria che cercavamo da tempo e che in più di una circostanza abbiamo solo sfiorato - commenta a fine gara mister Luigi Acquafresca - Abbiamo dominato nel primo tempo creando più occasioni per passare in vantaggio. Nella ripresa la gara è stata più equilibrata, pur creando ancora qualche occasione da gol. Nel finale abbiamo un po' sofferto la pressione degli avversari ma abbiamo resistito".