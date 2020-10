Calcio Foggia, Del Prete si presenta: "Felice di essere qui. Questa piazza merita altri palcoscenici"

È arrivata in mattinata l'ufficialità dell'ingaggio di Lorenzo Del Prete, terzino classe 1986. Del Prete arriva a parametro zero e ha firmato un contratto fino al prossimo giugno e indosserà la maglia numero 36: "Sono soddisfatto di esser qui a Foggia, conosco bene questo girone e metterò a disposizione tutta la mia esperienza e la mia voglia per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Foggia è una piazza che merita ben altri palcoscenici, ci sono stato spesso da avversario e so bene cosa significa giocare in questo stadio, anche se l’assenza del pubblico è pesante. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, lavorare sodo evitando di pensare ad altro, essere uniti e determinati: solo così si ottengono i risultati”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.