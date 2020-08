Il Foggia crede nel ripescaggio in C: la società mette altri 800mila euro e si trasforma in srl

Canonico può aspettare. L'invito via mail dell'ex presidente del Bisceglie non ha cambiato le cose in casa Foggia. In questo momento la società non è disposta a vendere ed è intenzionata ad andare avanti in attesa di sapere in quale categoria giocheranno i rossoneri. Anche perché, in base alla categoria, Felleca e soci formeranno la squadra e completeranno lo staff tecnico.

Nella giornata odierna il Calcio Foggia 1920 ha deliberato l'approvazione dell'aumento del capitale sociale preannunciata nei giorni scorsi, di 800mila euro. "L’approvazione non è altro che il passaggio formale conclusivo per procedere alla ricapitalizzazione del club e segue l’aumento di capitale, deliberato con successo nella tarda mattinata di mercoledì 26 agosto dalla Corporate Investments Group, società che controlla l’80% del sodalizio rossonero".

L'area comunicazione fa sapere che la stessa assemblea ha inoltre provveduto all’adeguamento dello statuto della società rossonera, nonchè alla trasformazione societaria da Calcio Foggia 1920 SSD arl a Calcio Foggia 1920 SRL, passaggio necessario per poter prender parte ai campionati professionistici.

Il nuovo statuto e la trasformazione restano condizionati alla riammissione dei rossoneri in Lega Pro.