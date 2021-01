Calcio Foggia, altra tegola per Marchionni: lesione al bicipite femorale per Rocca. Out tre settimane

Non arrivano buone notizie dal bollettino degli infortunati di casa Foggia. Dopo l'infortunio di Del Prete nella sfida con la Juve Stabia, e gli acciacchi muscolari di Vitale e Balde, nella sempre più folta lista degli indisponibili si aggiunge anche Michele Rocca.

Il centrocampista ex Livorno, uscito alla fine del primo tempo della gara persa contro il Catania, si è infatti sottoposto stamani agli esami strumentali presso lo studio 'Troya' di Foggia, che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Per intenderci, si tratta dello stesso infortunio rimediato da Zlatan Ibrahimovic lo scorso 22 novembre durante il match Napoli-Milan. Nel caso dello svedese, a ostacolarne il ritorno in campo nei tempi previsi, fu un ulteriore guaio muscolare al polpaccio. Generalmente, per la lesione di primo grado i tempi di recupero previsti si aggirano intorno alle 2-3 settimane.

Dunque, Rocca salterà sicuramente il match di domenica prossima contro il Bisceglie (ore 17.30, ndr) e il successivo contro la Casertana in programma sabato 30 gennaio alle 17.30. Molto probabile il forfait anche nella sfida tra Foggia e Teramo in programma martedì 2 febbraio allo Zaccheria. Per il rientro in campo bisognerà attendere la sfida di Potenza del 7 febbraio o quella con il Catanzaro del 14.