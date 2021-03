Il Foggia perde di nuovo Del Prete: lesione al retto femorale, out almeno tre settimane

Arrivano ancora brutte notizie dall'infermeria per il tecnico del Foggia Marchionni, che dovrà di nuovo fare a meno di Lorenzo Del Prete. Il difensore, uscito anzitempo nella sfida contro la Turris per un risentimento muscolare, si è infatti sottoposto a un esame radiografico presso lo studio radiologico 'Troya', che ha evidenziato "una lesione del retto femorale sinistro con edema perilesionale".

I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma generalmente un infortunio di questo tipo richiede almeno tre settimane di stop. Del Prete salterà sicuramente la sfida di domenica pomeriggio contro la Cavese, oltre al turno infrasettimanale di mercoledì (contro la Virtus Francavilla) e l'impegno del 21 marzo contro la Viterbese. Pressoché certo il forfait anche per la trasferta di Palermo e la gara prepasquale contro il Monopoli.

Una tegola vera e propria per i rossoneri, i quali già devono rinunciare a Rocca che contro la Vibonese ha rimediato un problema muscolare (una falda ematica su esito cicatriziale della pregressa lesione ai flessori) e che Marchionni conta di recuperare a breve. Nulla di grave per Salvi, sostituito all'8' del primo tempo della sfida di Torre del Greco. Il centrocampista ha rimediato solo un leggero affaticamento muscolare e potrebbe già essere a disposizione del tecnico per la sfida di domenica con la Cavese. Nella giornata di ieri si è sottoposto a terapie specifiche, mentre il resto della squadra (a eccezione degli infortunati di lungo corso Said, Turi e Tomassini) ha svolto una seduta defaticante. Oggi, invece, è prevista una doppia seduta di lavoro.