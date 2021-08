Pioggia di derby nel girone C: con il Foggia altre cinque squadre pugliesi

Sono Latina, Lucchese, Fidelis Andria e Siena le ultime squadre alle quali la Lega Pro ha concesso la Licenza Nazionale del Campionato di Serie C, ammettendole a partecipare al medesimo campionato. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha definito stamani la composizione dei 3 gironi del Campionato di Serie C 2021/2022. Appena il tempo di scoprire il volto dei club che per tutta la stagione si affronteranno sui campi di Serie C che, alle 19, saranno svelati anche i Calendari del prossimo Campionato, con gli appassionati che potranno seguire la loro presentazione in diretta RaiSport. Tanti i derby all’orizzonte della Serie C 2021/2022, così come le emozioni che, finalmente, i tifosi negli spalti potranno di nuovo assaporare.

Come previsto, il Foggia di Zeman è stato inserito nel girone C, dove figurano anche le ripescate Andria, Latina e Picerno. Ben cinque i derby nei quali si misureranno i rossoneri, tra i quali spiccano i prestigiosi confronti con Bari e Taranto.

Con il Foggia, nel girone C, ci saranno Acr Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

Nel girone A, sono stati inseriti Albinoleffe, Feralpi Salò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus Under 23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusevecomp Verona.

Nel girone B, dove figura ancora una X, sono presenti Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese.