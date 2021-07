Calcio Foggia 1920: sarà Zeus il nuovo sponsor tecnico

Dopo il biennio con Macron, il Foggia cambia lo sponsor tecnico. Sarà la Zeus Sport a vestire i rossoneri. L'accordo con l'azienda campana è stato annunciato ieri pomeriggio dalla società rossonera.

Il brand Zeus ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello sport dal 1999 a Torre Annuziata (Napoli, Italia) con un team di giovani e ambiziosi imprenditori che aveva e ha come obbiettivo quello di raggiungere il massimo livello nel calcio e negli sport di squadra.

Inizialmente come azienda fornitrice per accademie e amatori, il brand ha esteso la sua offerta a tutti gli sport fornendo abbigliamento teamwear, accessori e equipment.

Dopo vent’anni dalla sua nascita, Zeus e? ora un marchio molto conosciuto che esporta in piu? di cinquanta Paesi nel mondo.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo con Zeus – afferma il Presidente del club rossonero, Nicola Canonico – azienda italiana che veste già Crotone, Salernitana e Frosinone, oltre che centinaia di team nel mondo. Si tratta di un marchio che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni. Zeus è un’azienda dinamica con ottimi designer che ci consentiranno di sviluppare maggiormente il nostro brand”.

Soddisfazione anche per l’Amministratore delegato di Zeus, il Dott. Salvatore Cirillo: “Siamo orgogliosi di accompagnare un club glorioso e storico come il Calcio Foggia 1920 verso traguardi sempre più ambiziosi”.