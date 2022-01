Zeman pensa alle dimissioni, squadra e ultras sono con lui: "Non mollare"

Potrebbe decidersi nelle prossime ore il futuro di Zdenek Zeman sulla panchina del Foggia. Nel primo pomeriggio la squadra si ritroverà per la prima seduta di allenamento post Foggia-Latina. I rumors delle scorse ore parlano di uno Zeman profondamente deluso e infastidito dal siluramento di Pavone e intenzionato, per questo, a rassegnare le dimissioni.

L’incontro con la squadra, che avrebbe già cercato di convincerlo a recedere dalle intenzioni, potrebbe dire qualcosa di più sul futuro prossimo del boemo e della squadra.

Un tentativo che si è aggiunto a quello dei tifosi rossoneri: nella giornata di ieri una delegazione della Curva Nord ha incontrato il mister rinnovandogli fiducia e sostegno morale e invitandolo a proseguire.

Bocche cucite sul fronte societario: in settimana è prevista una conferenza stampa durante la quale si dovrebbe far chiarezza sulle scelte tecniche e sul futuro del progetto rossonero. Intanto, Canonico tenterà di chiudere almeno 3 acquisti nei prossimi giorni per rinforzare centrocampo e attacco. Saranno giorni decisivi anche per le uscite, come quella di Manuel Nicoletti. Il terzino è seguito dal Crotone e – come ha rilevato lo stesso Zeman nella conferenza stampa post partita di domenica – vuole andare a giocare in serie B. Va però trovato l’accordo economico sul cartellino.