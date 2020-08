Processo al Bitonto, il Foggia sarà terza parte interessata. Replica a Cangelli: "Pronto aumento di capitale di 800mila euro"

In vista dell'udienza in programma lunedì 31 agosto, nella quale il Tribunale Federale Nazionale si pronuncerà sulla presunta combine tra Picerno e Bitonto, il Calcio Foggia annuncia che si costituirà come terza parte interessata. "La società - si legge nel comunicato della società - invita tutte le componenti (Istituzioni locali, tifoseria, imprenditoria e organi di informazione) a concentrarsi sul processo che potrà determinare la promozione diretta del Foggia in Serie C".

La nota della società poi si concentra sulla querelle in atto, con una replica anche alle dichiarazioni del sindaco Landella e dell'assessore Cangelli: "Il club rende noto che sta predisponendo tutte le attività necessarie per gli adempimenti prescritti, al fine di ottenere la Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico auspicando che ognuno – per le opportune e specifiche competenze – faccia la sua parte per riportare la città di Foggia ai fasti sportivi che merita.

Si precisa, inoltre, che i soci Roberto Felleca (attraverso Corporate Investments Group) e Davide Pelusi hanno sempre, tempestivamente, onorato i loro impegni di spesa, non sulla carta ma attraverso versamenti concreti e, in qualità rispettivamente di Presidente e Amministratore Delegato, hanno adottato tutte le azioni necessarie per attuare la modifica statutaria ed effettuare un aumento di capitale del Calcio Foggia 1920 di Euro 800.000,00 da deliberare in data 27 agosto 2020, per fornire la società rossonera di tutte le risorse necessarie per procedere al ripescaggio e all’eventuale iscrizione in Lega Pro".