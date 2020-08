Calcio Foggia, si riparte: al via i test per dieci calciatori. Si attende la sentenza sulla presunta combine di Picerno-Bitonto

Calcio Foggia, si riparte. In attesa di conoscere l'esito del processo per presunta combine che vede coinvolto il Bitonto e il Picerno (la sentenza di primo grado è attesa nella giornata di oggi, ndr), che potrebbe determinare l'ammissione dei rossoneri al campionato di serie C, prende il via la nuova stagione dei rossoneri.

Nella giornata di oggi, infatti, avranno inizio i test medici e clinici per i tesserati del club rossonero, necessari prima del ritorno agli allenamenti, seguendo il protocollo nazionale anti-Covid.

Ai tesserati seguiranno dirigenti, fisioterapisti e magazzinieri; in misura leggermente minore, poi, tutto l’altro personale che in vari modi sarà a contatto con la squadra. Una volta completato l’iter ed appresi i risultati dei test, ci si muoverà alla volta di Trevi nel Lazio, località sita tra i Monti Ernici e Simbruini, dove sul manto erboso dell’impianto sportivo comunale i rossoneri svolgeranno il ritiro pre-campionato 2020/21.

Sono 10, per ora, i convocati al ritiro: i portieri Fumagalli e Di Stasio, i difensori Anelli, Cadili e Di Jenno, i centrocampisti Di Masi, Gentile, Salvi e Ndiaye e l'attaccante El Ouazni.