Calcio Foggia 1920, Tascini ai saluti: ufficiale la rescissione del contratto

Finisce dopo circa due mesi l'avventura di Alessandro Tascini con la maglia del Foggia. L'attaccante 28enne ha infatti ufficialmente rescisso il contratto che lo legava alla società rossonera. A darne l'annuncio, il club dauno con il classico comunicato corredato da un augurio di pronta guarigione: Tascini, infatti, ha di recente riportato una lesione al crociato di un ginocchio (infortunio reso noto dal presidente Felleca nel corso di una intervista televisiva a Foggia Tv).

Tascini era uno dei calciatori che hanno fatto parte del ritiro della squadra in quel di Trevi, agli ordini di Eziolino Capuano. Dopo il periodo di prova era stato tesserato dal club rossonero. In campionato ha messo a referto 3 presenze, tutte entrando a gara in corso, e nessuna rete.