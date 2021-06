Ultim'ora: Nicola Canonico diventa nuovo socio del Calcio Foggia 1920

Una breve nota per annunciare "con piacere l'entrata in società del dott. Nicola Canonico in qualità di nuovo socio del sodalizio rossonero". Un colpo di scena che giunge nella tarda serata di oggi proprio quando cominciavano a diffondersi le voci circa un sempre più probabile passaggio delle quote dalla Pintus all'imprenditore cinematografico Francesco Di Silvio.

E invece, dopo aver valutato i vari interessamenti, la Pintus ha chiuso l'accordo con l'ex patron del Bisceglie. Bocche cucite, per ora, sulle modalità di ingresso di Canonico, ma non è da escludere che l'imprenditore barese abbia acquisito la maggioranza delle quote.