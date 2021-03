Comincia l'era Pintus, è lei la nuova presidente del Foggia (la prima donna della storia). Polcino sarà il direttore generale

Dopo la formalizzazione del passaggio di quote, l'imprenditrice sarda assume il ruolo di presidente al posto di Roberto Felleca. L'ex dirigente di Campobasso e Avellino è il nuovo direttore generale: "Orgoglioso di far parte di questo progetto"

Dopo la firma dal notaio avvenuta lo scorso sabato, comincia ufficialmente oggi l'era Pintus. L'imprenditrice sarda, dopo aver acquisito da Roberto Felleca la metà delle quote della Corporate (società detentrice dell'80% del club rossonero), da oggi è anche il nuovo presidente del Foggia. il 53esimo della storia, nonché la prima donna in assoluto.

"È pronta a proseguire nel segno della continuità - si legge in una nota pubblicata sul sito del club - introducendo, però, qualche novità nell'organigramma e nella struttura societaria".

La principale novità si chiama Filippo Polcino, già dirigente di Campobasso e Avellino, che assumerà il ruolo di Direttore Generale: "Ringrazio la proprietà della grande opportunità che mi si concede, nel poter dirigere un club glorioso come il Calcio Foggia 1920. Oggi, inizia un nuovo corso e sono orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto, in una delle piazze più importanti d'Italia. Stiamo già pianificando un articolato programma di interventi e obiettivi, c'è molto da fare, ma sono convinto che lavorando bene raggiungeremmo traguardi ambiziosi".