Caos Foggia, il mercato non convince Maiuri: il tecnico diserta l'allenamento e minaccia le dimissioni

Neppure il più bravo degli sceneggiatori sarebbe stato in grado di strutturare una storia così. Già il caso Capuano aveva assunto i contorni del grottesco, tra promesse puntualmente disattese (il rapporto con Corda che si sarebbe dovuto cementare e che invece si è incrinato quasi subito) e un dietrofront giunto meno di un mese dopo la presentazione. Chi pensava che con l'arrivo di Maiuri si sarebbe voltato pagina aveva sbagliato di grosso.

La notizia diffusasi ieri, circa il malcontento dell'allenatore sulle scelte di mercato, così forte da indurlo a disertare l'allenamento insieme al suo staff, ha fatto rumore. Anche perché, dettaglio tutt'altro che trascurabile, mancano poco più di 48 ore all'esordio di campionato con il Potenza. E malgrado i tempi ristretti, a oggi non si ha ancora la certezza sul nome della persona che siederà sulla panchina del Foggia.

Il mercato rossonero non soddisfa il tecnico milanese, ma tarantino di adozione, che chiede profili di un certo livello, in grado di garantirgli un campionato all'altezza della categoria. Sarebbero almeno 4 i giocatori che avrebbe chiesto alla società: tra questi figurano anche i nomi di Beretta e Mazzeo, ritorni prestigiosi, ma allo stesso tempo onerosi. Insomma, la crisi non è ancora rientrata: dal pomeriggio di ieri il presidente Felleca sta cercando di convincere il tecnico a recedere dall'intenzione di lasciare, provando anche ad allentare le frizioni ormai evidenti con il direttore tecnico Ninni Corda. Ma non sarà affatto facile. Nella giornata di oggi potrebbero esserci delle novità.

La totale incertezza non fa che alimentare i malumori della piazza. Nella serata di ieri un altro striscione, a firma degli ultras della curva Sud, è comparso allo 'Zac'. Inequivocabile il messaggio: "Pagliacci, via da Foggia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery