Calcio Foggia, Landella tende la mano alla società: "Promozione grande risultato. Il progetto continui e porti nuovi successi"

"Non era facile ritornare dopo un anno nel mondo dei professionisti. Ringrazio, l'allenatore, lo staff tecnico e i calciatori". È quanto ha dichiarato il sindaco di Foggia Franco Landella, in visita alla squadra attualmente in ritiro a Trevi.

Una visita "per ringraziare gli attori principali di questo successo" che non dissimula il tentativo di rasserenare gli animi e ricucire i rapporti con la società, incrinatisi negli ultimi mesi. "Sarei stato più felice se l'avessimo raggiunto sul campo. Sono certo che nello scontro diretto avremmo battuto il Btonto vincendo il campionato", ha aggiunto il primo cittadino. "La giustizia ha dato l'onore alla squadra che porta su quella maglia la speranza di un'intera città. Sono qui a ringraziare la società partendo da mister Corda, con l'auspicio che questo progetto non si interrompa ma prosegua e dia nuovi successi al Foggia e alla città".

Gli fa eco l'ex mister e ora direttore generale rossonero: "La presenza del sindaco è un segnale importante, non tutti vanno a trovare le squadre in ritiro. Questo dimostra che il sindaco un anno fa ha fatto una scelta lungimirante nell'affida la società a Felleca, Pelusi e Pintus. Siamo stati protagonisti di una stagione durissima ottenendo grandissimo risultato. Adesso è giusto ritrovare l'unità di intenti - ha chiosato Corda - e rimettere in piedi la città bistrattata ingiustamente. Insieme possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni".