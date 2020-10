Calcio Foggia, la Pintus accoglie la proposta di Landella e punzecchia i soci: “Ultimi avvenimenti imbarazzanti”

“Accolgo positivamente la proposta di incontro da parte del Sindaco Landella, ritenendo il confronto con l’amministrazione comunale più che mai utile in un momento particolarmente delicato per la storia del Calcio Foggia 1920”. A parlare è Maria Assunta Pintus, amministratore delegato della Map Consulting (socia del 50% della Corporate che detiene l’80% delle quote del club), in risposta alle dichiarazioni del sindaco Franco Landella, che ha invitato i soci del club rossonero a un incontro programmato per lunedì, per fare il punto sul progetto della società e discutere anche sulle proposte giunte da altri imprenditori, ultima, in ordine di tempo, quella dell’ex patron del Bisceglie Nicola Canonico.

“I risultati raggiunti da questa Società – prosegue la Pintus – in un solo anno di gestione sono sotto gli occhi di tutti così come i sacrifici, anche economici, affrontati dai Soci in un momento di grave emergenza nazionale. Nell’ultimo mese la Società ha anche deliberato e sottoscritto, (e quindi versato), un consistente aumento di capitale per dotare doverosamente la Società delle risorse finanziarie necessarie all’avvio del Campionato in Lega Pro. Siamo comunque arrivati ad oggi e siamo finalmente in serie C, iniziamo a fare sul serio, ci sarà poco tempo a disposizione e dobbiamo prestare molta attenzione. E la serie C comporta regole e sportive, amministrative, economiche”.

La Pintus dice la sua anche sulle ultime vicissitudini in casa Foggia, con le dimissioni di Capuano a cui hanno fatto seguito (si attende l’ufficialità) quelle del suo successore Vincenzo Maiuri: “Gli episodi delle ultime ore non aiutano di certo ma adesso, occorre concentrarsi come dice il Sindaco sulla partita di esordio di domenica. Non voglio esprimere giudizi sugli ultimi imbarazzanti avvenimenti, mi riservo di farlo in ambito societario, come è giusto che sia”.

L’imprenditrice sarda, ancora una volta, prende le distanze dagli altri soci: “Mi preme solo puntualizzare la mia totale disapprovazione rispetto a quanto sta accadendo in queste ultime ore, precisando che, anch’io, come la maggior parte dei tifosi, apprendo tali notizie attraverso i canali social e non, come dovrebbe essere, direttamente dall’Amministrazione di cui faccio parte. Tali atteggiamenti comunque lasciano invariata la mia determinazione nel voler far fronte, come al solito, ai doveri che competono al mio ruolo di Socio e Consigliere di amministratore. Concludo nel ribadire che mi trovo costretta ancora una volta a prendere le distanze da atti, atteggiamenti e fatti compiuti di cui non vengo resa partecipe”.