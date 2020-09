Il ritorno di Gianni Francavilla a Foggia: è il nuovo segretario generale dei rossoneri

Gianni Francavilla torna al Foggia. È lui il nuovo segretario generale della società rossonera. Un ritorno che a un certo punto sembrava non più possibile per le voci che lo volevano a un passo dall'accordo con lo Spezia, società neopromossa in serie A. Nella giornata di oggi, invece, è giunta l'ufficialità del suo ritorno. A Foggia, Francavilla ha già ricoperto diverse cariche dirigenziali, e ora torna dopo aver collezionato numerose esperienze in società di Serie A, B e C.

Subentra a Pippo Severo, al quale la società rivolge un ringraziamento per il duro lavoro svolto in questi anni in seno alla società rappresentata con serietà, professionalità e spirito di sacrificio, augurandogli le migliori fortune professionali".