Calcio Foggia, scricchiola l'asse Corda-Capuano. Sarà divorzio lampo?

Non bastavano già le diatribe interne alla società, che hanno caratterizzato gli ultimi sei mesi, alle quali si sono poi aggiunte le schermaglie con il sindaco Landella e l'assessore Cangelli. La consegna della domanda di iscrizione alla serie C, con relativo versamento da parte dei soci delle quote per l'aumento di capitale, avevano dato l'illusione circa l'inizio di una nuova fase dedicata esclusivamente al calcio giocato. Sembrava, perché le voci su un'incrinatura dei rapporti tra il tecnico Eziolino Capuano e il direttore dell'area tecnica Ninni Corda, si fanno sempre più insistenti.

Oggetto dello scontro, il mercato: nel ritiro di Trevi Capuano ha potuto lavorare con alcuni giocatori già presenti lo scorso anno, più una decina di giocatori in prova. Molti di questi non saranno confermati. Soltanto tre saranno tesserati all'inizio della settimana prossima: Tascini, Garofalo e D'Andrea, ai quali si dovrebbe aggiungere il difensore Gavazzi, ex Albinoleffe. Ma per il completamento della rosa serviranno almeno altri dieci calciatori e di un certo livello per ambire almeno alla permanenza in terza seria.

Sono tanti i nomi dei calciatori avvicinati al Foggia negli ultimi giorni. Per l'attacco piacciono Giuseppe Fella (16 reti lo scorso anno in C col Monopoli), appena acquistato dalla Salernitana, e l'ex Sambenedettese Iacopo Cernigoi. Da non scartare a priori, l'opzione Dell'Agnello, vecchia conoscenza di Corda e Felleca (lo hanno avuto a Como due stagioni fa, ndr) e appena svincolatosi dall'Arezzo.

Tuttavia, la non ancora ufficiale (la Covisoc dovrà pronunciarsi sulla domanda di iscrizione depositata dai rossoneri) iscrizione alla serie C impedisce alla società di contrattualizzare i calciatori già bloccati. Una situazione di stallo che non tranquillizza il tecnico campano, il quale a più riprese ha fatto fatica a nascondere una certa insofferenza, come testimonia l'ennesimo audio whatsapp diffusosi nella giornata di ieri.

Dichiarazioni che potrebbero non piacere a Corda e al presidente Felleca. Le inizialmente timide voci di un divorzio lampo (non si tratterebbe di un esonero, visto che il contratto del tecnico non sarebbe ancora stato depositato) cominciano a farsi più insistenti, per questo la prossima settimana potrebbe regalare diverse novità anche per quel che concerne la guida tecnica.