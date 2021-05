Calcio Foggia 1920, Marchionni può sorridere: Fumagalli negativo al tampone

Arrivano buone notizie in casa Foggia: il portiere Ermanno Fumagalli è infatti risultato negativo al test molecolare e, quasi certamente, sarà a disposizione del tecnico Marchionni in vista della gara del primo turno dei playoff a Catania.

Fumagalli, tra gli assoluti protagonisti della stagione, non gioca dalla gara interna con il Monopoli, ultimo successo stagionale fin qui ottenuto dai satanelli. Nelle due successive gare contro Juve Stabia e Catania è stato sostituito dal giovane Di Stasio, apparso ancora piuttosto acerbo e incerto. Il recupero del 39enne bergamasco è fondamentale per mister Marchionni, non solo per le capacità tra i pali, ma soprattutto per l'enorme carisma che ne fa uno dei leader assoluti dello spogliatoio.

Nella giornata di ieri, dopo l'attivazione tecnica, il gruppo è stato diviso in due lavorando sulla fase offensiva e difensiva, oltre che sulla fase di possesso e non possesso. Al termine dell'allenamento, partitella a ranghi misti, alla quale non hanno partecipato Said e Turi. Questa mattina, la squadra si è allenata allo Zaccheria. Seguirà la partenza per la Sicilia, dove sabato mattina la squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura.