Calcio Foggia 1920, la 'Sud' contro la "lavata di faccia" della Pintus: "Vogliamo i fatti, non le chiacchiere"

"Una 'lavata di faccia' ancora infarcita solo di chiacchiere, magari per nascondere le difficoltà oggettive che ci sono per far fronte a tutte le imminenti scadenze economiche".

La Curva Sud 'Piero La Salandra' non le manda a dire, e in quattro punti replica al comunicato della presidente del Foggia Maria Assunta Pintus.

"Non ci risulta che nessuno Le abbia mai puntato una pistola alla tempia costringendola a rilevare la maggioranza delle quote del Foggia. Questa scelta è stata pervicacemente voluta da Lei per motivi che esulano da un suo sincero interesse alle sorti della nostra squadra, ma sono state sicuramente dettate da rivalse personali scaturite dalle situazioni “teatrali” messe in piazza da questa Società nei mesi scorsi, da liti e diatribe interne legate anche e soprattutto alle posizioni del Direttore Sportivo Ninni Corda e dall’esautorazione di Suo figlio da qualsiasi ruolo decisionale. Dunque nessun amore per la maglia, ma solo questioni di famiglia. Comunque sia, da socia di capitali a Presidente che sia, questa è la Sua terza stagione a Foggia, e alla terza stagione non ammettiamo più scusanti: tempo ne ha avuto abbastanza! Siamo stanchi di sentire le solite litanie: “La colpa è tutta di Felleca! I debiti sono vecchi e ne ero all’oscuro! I giocatori non sono stati pagati, anzi adesso li ho pagati ma in modo diverso!”… e via dicendo, con le solite scuse di cui abbiamo le scatole piene. Il nostro pensiero gliel’abbiamo già espresso settimane fa, “vis a vis”, e siamo stati chiarissimi. Ma Lei continua a “pettinare le bambole”. Siamo in gravissimo ritardo su una tabella di marcia che doveva assicurarci delle ambizioni che non si stanno rispettando. A noi non interessa delle Sue pratiche perchè non siamo nè avvocati nè commercialisti, tantomeno faccendieri, direttori sportivi o presidenti, ma siamo gente semplice, operai, e siamo abituati a valutare solo i fatti, non le chiacchiere".

Gli ultras puntano il dito anche contro gli organi di informazione "che quando si tratta di mettersi “in prima fila” e di accaparrarsi favori e tesserati in trasmissione, poltroncine in tribuna stampa e accrediti in tribuna d’onore per aumentare sponsor e badget pubblicitari, siete disposti a scrivere qualsiasi cosa pur di fare notizia e raccontare quello che vi viene imposto dall’alto, sempre pronti ad attaccare chi non si metta al vostro fianco. Vegognatevi! Sappiate che il Foggia non si segue solo in sala stampa o seduti sul divano, ma si segue soprattutto in trasferta. E non dimenticate mai che “gli altri” vanno e vengono, mentre noi c’eravamo, ci siamo e sempre ci saremo per i nostri colori".

"Di voi, popolo rossonero - continua la nota della 'Sud - invece non siamo stanchi. Le divisioni societarie vi hanno diviso in tante sfaccettature d’opinione. Chi era per Felleca, chi per la Pintus, chi per questo e chi per quello. Voi siete la gente, quella che riempie con passione tutti gli altri settori dello stadio, la linfa vitale, l’ossigeno per questo o quel Presidente, acquistando biglietti, abbonamenti, magliette e gadget vari per rimpolpare le casse societarie (esattamente come noi, d’altronde). A voi chiediamo di restare uniti, di avere le nostre stesse ambizioni, per contrastare chi viene a Foggia solo per speculare e magari farci fallire dopo tre o quattro anni: meglio in categorie minori, ma fieri di noi, che essere in ostaggio di questi avvoltoi".

Infine, messaggio ai potenziali nuovi investitori: "Quello che vale per chi c’è stato e per chi c’è adesso vale per tutti. Non ci interessa sapere chi è interessato al Foggia e perché vuole il Foggia, ma vogliamo che le nostre ambizioni vengano rispettate e che non si ripeta mai più lo scempio a cui stiamo ancora assistendo".