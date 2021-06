Canonico al Foggia, la 'Nord' annulla la manifestazione ma avverte: "Vogliamo taglio netto col passato"

Gli ultras della Curva dedicata a Franco Mancini hanno annullato la manifestazione programmata per questo pomeriggio alle 19 e organizzata nella giornata di ieri

Sarà stata la notizia dell'ingresso di Nicola Canonico in società, che ha verosimilmente messo la parola fine sulle altre potenziali trattative con soggetti poco graditi, fatto sta che la Curva Nord ha deciso di concedere una 'tregua' alla società rossonera. Dunque, i supporter della curva intitolata a Franco Mancini non manifesteranno nel piazzale antistante lo 'Zaccheria' come avevano annunciato ieri.

Una decisione che loro stessi spiegano dettata "dagli ultimi avvenimenti accaduti a livello societario nella tarda serata di ieri". Tuttavia, restano validi i concetti formulati nella nota diramata ieri pomeriggio: "Annulliamo la manifestazione aspettando gli sviluppi della nuova compagine societaria e ribadendo la nostra linea di dare un taglio netto col passato".