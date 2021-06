Il Foggia accelera i tempi per l'iscrizione, consegnata la documentazione. Ora la palla passa alla Covisoc

Con un giorno di anticipo rispetto a quanto annunciato, il Calcio Foggia 1920 ha consegnato l'intera documentazione propedeutica all'iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

A renderlo noto è lo stesso club rossonero con una breve nota sul proprio sito ufficiale: "Questa mattina, presso la sede centrale della Lega Pro di Firenze, sita in via Jacopo da Diacceto, il presidente Maria Assunta Pintus e l'Amministratore Delegato Edoardo Chighine, accompagnati dal segretario Generale Giovanni Francavilla ha provveduto a consegnare l'intera documentazione per l'iscrizione dei rossoneri al prossimo campionato. Adesso - si legge nella nota - si attende il parere definitivo della Covisoc per la ratifica della stessa".