Calcio Foggia, l'11 ottobre potrebbe partire il campionato dei rossoneri: il 1° novembre derby con il Bari

Manca ancora l'ufficialità della Lega Pro, in merito alla calendarizzazione delle partite, quel che è certo è che il nome del Foggia ha sostituito la Y che campeggiava sul calendario del girone C di Lega Pro. Come già avevamo anticipato, il Foggia avrebbe esordito la prima giornata in casa contro il Bisceglie, gara che sarà recuperata insieme a quella di Caserta in programma sabato 4 ottobre. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Maiuri, il presidente Felleca ha preannunciato che il primo impegno dei rossoneri è in programma l'11 ottobre, giorno in cui si svolgerà la quarta giornata, quando il Foggia ospiterà il Potenza. Si attendono conferme in tal senso.

Ma c'è una data da cerchiare in rosso, ovvero il primo novembre, non solo perché si celebra il giorno dei santi, ma perché allo Zaccheria è in programma l'attesissimo derby con il Bari. In attesa che vengano definite le date dei recuperi, ecco il calendario dei rossoneri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.