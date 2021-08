Serie C, per il Foggia esordio in trasferta con il Monterosi. Derby col Bari alla decima giornata

I rossoneri disputeranno la prima giornata in terra laziale contro la formazione proveniente dalla serie D. Seguiranno due sfide interne con Potenza e Turris. Il 20 ottobre, derby con il Bari

Sono stati sorteggiati i calendari dei tre gironi di serie C. Sarà il Monterosi il primo avversario del Foggia di Zdenek Zeman nella prima giornata di campionato in programma il prossimo 29 agosto. A seguire, due impegni casalinghi contro Potenza e Turris.

Contro la Fidelis Andria è in programma il primo dei dieci (tra andata e ritorno) derby stagionali, alla sesta giornata prevista per il 29 settembre. L'atteso confronti con il Bari si terrà alla decima giornata, in programma domenica 20 ottobre. Ultimo atto, contro l'Avellino (il 19 dicembre al 'Partenio' e il 24 aprile allo 'Zaccheria').