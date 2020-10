Calcio Foggia, ufficiale: si parte dalla quarta giornata. L'11 ottobre allo 'Zac' arriva il Potenza

Sarà Foggia-Potenza, gara valida per la quarta giornata di andata del campionato di Serie C girone C, ad aprire la stagione dei rossoneri. Lo ha ufficializzato la Lega Pro, che ha provveduto anche a comunicare date e orari delle partite dalla 4^ alla 7^ giornata di campionato di Foggia e Bisceglie.

I rossoneri riceveranno la formazione lucana domenica 11 ottobre alle 17.30. Stessa ora anche per la sfida di domenica 18 ottobre, quando i rossoneri saranno di scena a Catanzaro.

Sfida in notturna giovedì 22 ottobre allo 'Zaccheria' contro l'Avellino, mentre domenica 25 ottobre alle 17.30, appuntamento al 'Liberati' di Terni contro la Ternana.

Il calendario di Foggia e Bisceglie