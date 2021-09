Colpo in extremis per il Calcio Foggia 1920: arriva l'attaccante Andrea Di Grazia

La società del presidente Canonico fa un ultimo regalo a mister Zeman proprio in chiusura della sessione di mercato. Esterno offensivo, 25 anni, proviene dal Pescara in prestito con diritto di riscatto

Quando il mercato in entrata sembrava chiuso, la società del presidente Canonico fa un ultimo regalo a mister Zeman: arriva l’esterno offensivo Andrea Di Grazia, 25 anni, dal Pescara in prestito con diritto di riscatto.

Attaccante esterno, catanese, classe 1996, Di Grazia, nell’ultima stagione, ha indossato la maglia del Pescara per poi essere ceduto in prestito a gennaio all’Arezzo. Nella sua carriera, iniziata con la maglia della sua città, il Catania, a 19 anni, conta all’attivo 96 presenze in Serie C e 12, con la maglia del Pescara, in B.