Corda saluta Foggia: "Me ne vado da vincitore. È un arrivederci, non un addio"

Un breve post ad annunciare ciò che si dava per scontato già da alcune settimane. L'arrivo di Pavone ha certificato in maniera inequivocabile il divorzio tra Corda e la società rossonera, che andava soltanto formalizzato attraverso la risoluzione del contratto a tempo indeterminato che vincolava il dirigente al club.

"Certi amori non finiscono mai. Oggi lo dico io: il mio amore per il Foggia, per i magnifici tifosi del Foggia, per la tanto bistrattata città di Foggia, sì, il mio amore per questa tifoseria e questa comunità non finirà mai. Sono stati due anni durissimi, ma bellissimi". Corda rivendica i risultati ottenuti: "Ho contribuito a portare Foggia nuovamente nei professionisti con una sola parola: fatti. Me ne vado da vincitore sapendo che non è un addio, ma un arrivederci".

Non manca la stilettata alla proprietà: "Potevo accendere mille fuochi, mille polemiche. Non lo faccio anche perché troppo è il rispetto per chi mi ha accompagnato in questi due anni, soprattutto nel bene e chi ha condiviso tutto anche nel male. Za Fo tutta la vita".