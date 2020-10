Un figlio e un fratello d'arte per il Foggia. Ecco Lucarelli e Balde. Con loro arriva anche il giovane Tomassini

Altri tre acquisti in casa Foggia, nell'ultimo giorno del mercato rossonero sono arrivate le firme di Matteo Lucarelli, Alessandro Tomassini e Ibou Balde.

Matteo Lucarelli, difensore centrale 2001 figlio d’arte (il papà è Alessandro, ex difensore di Livorno, Genoa e Parma) cresciuto nel vivaio del Parma, col quale ha svolto tutta la trafila prima di trasferirsi all’Inter. Lo scorso anno, prima esperienza effettiva in Serie D, nelle fila della Torres. Alessandro Tomassini, esterno destro di difesa classe 2000, nell’ultima stagione allo Jesina (Serie D).

A titolo temporaneo dalla Sampdoria arriva anche Ibourahima Balde, attaccante spagnolo di origini senegalesi. Classe ’99 (fratello di Keita Balde, attaccante della Sampdoria), ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile blucerchiato, mettendosi in luce a suon di gol con la Primavera1 di Bellucci, dove lo scorso anno è rientrato dopo la sua prima esperienza tra i pro (2018/19) alla Vis Pesaro, in Serie C. Ibou indosserà la maglia rossonera numero 32.