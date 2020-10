Calcio Foggia, rinforzo d'esperienza in difesa: arriva Lorenzo Del Prete

Manca solo l'ufficialità della società, ma è Lorenzo Del Prete il nuovo rinforzo in difesa per il Foggia di Marchionni. Del Prete, classe 1985, arriva a parametro zero dopo essersi svincolato dal Trapani, squadra con la quale ha disputato 15 gare nella scorsa stagione.

Prima ancora, sempre in C, l'esperienza con la Juventus Under 23. Ma è col Perugia che vanta la più lunga militanza, ben 3 stagioni e mezzo tra il 2014 e il 2018 con la parentesi di 6 mesi a Catania nel 2015, sempre in serie B, dove in totale ha disputato 214 gare segnando 8 gol vestendo le maglie di 6 squadre (Perugia, Catania, Crotone, Novara, Nocerina e Frosinone).

Nel curriculum di Del Prete ci sono anche 5 presenze in serie A, nella stagione 2008/09, con la maglia del Siena.