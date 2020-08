Un defibrillatore per il Foggia Incedit: "Può salvare un vita. Tuteliamo l'incolumità di atleti e staff tecnico"

Un defibrillatore può salvare una vita umana. Lo sa bene il Foggia Incedit che per la prossima stagione agonistica disporrà di questo indispensabile dispositivo, che è stato appena acquistato. Tutto questo per tutelare l'incolumità dei propri atleti e dello staff tecnico. Un allenatore (tra i tre presenti in rosa), un dirigente ed un atleta dell'Incedit frequenteranno un corso abilitante per utilizzare il defibrillatore e poter rendere l'attività sportiva certamente più sicura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.