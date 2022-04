Cus Foggia calcio a 5: finisce in parità il derby con il Bari

Non riesce il colpaccio come all’andata, invece, per il Cus Foggia Calcio a 5, con i ragazzi di Mister Coccia che riescono ad agguantare al fotofinish un pareggio importantissimo contro il Cus Bari: finisce 5 a 5, con la doppietta di Bruno e Moreira e un gol di Gesualdi. Un pareggio che, comunque, consente ai rossoneri di portarsi a 39 punti e mantenere il 4° posto in classifica.

Testa subito al prossimo match, che vedrà impegnato il Cus Foggia nella gara interna contro il Public Molfetta. Per i ragazzi di Mister Coccia non dovrebbero esserci defezioni, con tutti gli effettivi dunque a disposizione. Gara in programma sabato 9 aprile alle 15:30 presso il Centro Sportivo Cus Foggia.

CLASSIFICA CALCIO A 5 SERIE C2 GIRONE A

PT

C.U.S. Bari 53

Futsal Byre Ruvo 49

Futsal Terlizzi 48

C.U.S. Foggia 39

Emmebi Futsal Giovinazzo 36

Grimal Team C5 34

Just Mola 30

Audax Rutigliano 24

Poggiorsini Calcio 22

Pellegrino Sport C5 21

Public Molfetta 21

Olimpia Palo 20

Nettuno 7

Audax San Severo 0