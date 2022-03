Brutto stop per l'Apricena. Lucera a reti bianche

Decisamente un brutto scivolone per lo Sporting Apricena che aveva il dovere di raccogliere l'intera posta in palio a Bari contro il Fesca, fanalino di coda del girone A di Promozione che, invece, ha colto il suo secondo successo stagionale. Per fortuna, in classifica, non cambia molto con gli apricenesi fermi a quota 17, penultimi assieme alla Rutiglianese battuta di misura dall'Atletico Acquaviva. Il Football Acquaviva è a quota 20 all'esito del pareggio a reti bianche al "Comunale" di Lucera. A 21 il Capurso battuto in casa nettamente dal Bitritto.