Body Building, successi per la Polisportiva Titanus all'Ifbb European Championship

Si è svolto sabato scorso a Giffoni Valle Piana (Salerno) l’Ifbb European Championship, rassegna continentale di body building. All’evento, ha partecipato anche la palestra lucerina ‘Polisportiva Titanus’, con gli atleti Alfredo Russo e Cristina Curcelli.

Il primo ha conquistato un prestigioso terzo posto nella categoria ‘Mr Physique Tall’ e ‘Mr Fitness’ e il 5° posto nella categoria ‘Mr Physique Small’.

Grande prestazione della Curcelli, giunta seconda nella categoria ‘Miss Fitness’, ‘Model Over 35’, ‘Miss Physique’ e prima nella categoria ‘Model Over 45’. Grande soddisfazione per il coach Dionisio Morlacco titolare della Polisportiva Titanus, palestra che da quasi trent’anni tiene alto il nome di Lucera grazie ai risultati dei suoi atleti.

Ora, Russo e Curcelli si preparano per il prossimo obiettivo, il ‘Gran prix Titanus Classic’ Ifbb che si svolgerà a Lucera il 9 luglio.