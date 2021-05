Pioggia e cielo grigio non fermano i centauri di Capitanata: oggi la 'Benedizione dei Caschi' tra le bellezze del Gargano

Pioggia e cielo grigio non fermano i centauri di Capitanata. Erano circa una ottantina, infatti, i motociclisti che hanno preso parte alla ‘Benedizione dei Caschi’, evento organizzato ogni anno dal ‘Motoclub Ccmotorday’ della Sezione Puglia.

Quest'anno, il gruppo di Foggia ha proposto, agli iscritti e non, una moto-giro lungo le coste del Golfo di Manfredonia, con sosta presso il porto turistico ‘Marina del Gargano’ per poi proseguire alla volta della 'Frazione Montagna' dove, presso la chiesa San Salvatore' si è tenuta la 'Benedizione dei Caschi', officiata da Padre Francesco Stella, con l'intesa di valorizzare il territorio, la cultura ed enogastronomica.

"Lo scopo della manifestazione - spiegano gli organizzatori - è quello di sensibilizzare all'uso corretto del motociclo". Durante la moto-giro sono state seguite regole basilari, quindi l'utilizzo del casco, luci sempre accese e una velocità di crociera regolare al fine di ammirare il territorio circostante, "contesto ideale per entrare nei cuori dei partecipanti e fare leva sul buonsenso di ognuno per una guida sicura del proprio mezzo". L'evento si è svolto in assoluta sicurezza e nel in rispetto delle normative anti-Covid19 e del Codice della Strada.