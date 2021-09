Xavier Moon non onorerà il contratto con l’Allianz Pazienza

Xavier Moon ha comunicato l'intenzione di non onorare il contratto firmato con la Cestistica Città di San Severo e non disputerà la prossima stagione agonistica in Italia. Dopo le brillanti prestazioni che lo hanno visto protagonista nel campionato canadese, il giocatore già sotto contratto con l’Allianz, ha ricevuto diverse offerte per squadre e campionati più importanti.

“Avevamo visto bene - dichiara il Presidente Amerigo Ciavarella - scegliendo Moon come giocatore e pezzo fondamentale della nostra squadra. Le brillanti prestazioni dell'ultimo periodo lo hanno messo però nel mirino di squadre più importanti e pertanto Moon non giocherà con noi. Stiamo valutando tutte le strade per far valere i nostri diritti ed ottenere i dovuti risarcimenti. Nel frattempo ci stiamo muovendo per trovare altri giocatori e completare il roster. Nei prossimi giorni, vi daremo ulteriori dettagli”.