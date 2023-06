Serie A2, Mantova passa al Falcone e Borsellino e condanna la Cestistica San Severo alla retrocessione

La Cestistica San Severo, si illude, lotta, combatte ma nel finale cede alla Staffa Mantova e perde partita, serie Playout e categoria. Al Falcone e Borsellino finisce 68-70 ed è l'amaro epilogo di una stagione che non è andata come doveva ed è finita peggio del previsto.

La partita (Ufficio Stampa Stings Mantova) - Partenza a basso ritmo da una parte e dall’altra, con Mantova che fatica a trovare continuità in attacco, mentre San Severo approfitta delle disattenzioni difensive degli Stings per trovare un vantaggio consistente nei primi minuti. Ross e Sherrill tengono in scia la Staff, ma Raivio e Daniel danno fiducia ai padroni di casa. I biancorossi continuano ad essere in difficoltà, ma recuperano parzialmente l’intensità nella propria metà campo concedendo canestri difficili a Pazin e Lupusor. Calzavara a cronometro fermo ricuce lo svantaggio e al 10’ è 21-12.

Nel secondo quarto, gli Stings cambiano atteggiamento crescendo in modo importante in difesa e trovando con più regolarità il canestro. La partita cambia padrone, con la Staff che si riporta a contatto con San Severo sul 25-24 al 14’. Tuttavia, Mantova manca il colpo del sorpasso e San Severo rifiata affidandosi alle conclusioni di talento di Raivio e Daniel. La gara resta comunque aperta, con Ross che tiene agganciata Mantova sul -4. Nel finale, Tortù permette alla Cestistica di allungare, con le squadre che vanno al riposo lungo sul 34-27.

Nella ripresa, Mantova e San Severo si rispondono colpo su colpo, anche le percentuali premiano momentaneamente i padroni di casa che scappano sul +10 (51-41 al 24’). Col passare dei minuti Sherrill diventa sempre più importante per l’attacco mantovano, che ricomincia a trovare efficacia dopo una fase di appannamento. La Cestistica fatica a superare il muro biancorosso e gli Stings si riavvicinano in modo definitivo prima pareggiando i conti e poi andando all’ultimo mini riposo in svantaggio di sole due lunghezze (54-52).

L’ultimo quarto non è per i deboli di cuore. La Staff parte bene ritrovando il vantaggio con Janelidze, ma Raivio e Daniel rispondono immediatamente riportando la gara in parità. Un assolo di Rosso mette la Staff sul 61-58 costringendo coach Pilot a chiamare timeout.

San Severo esce bene dal minuto di sospensione infilando un break di 6-0 che vale il controsorpasso. Mantova non molla e si affida al capitano per restare in partita. Il quinto fallo di Veronesi e l’uscita per infortunio di Iannuzzi complicano le cose per gli Stings, ma la difesa non cala d’intensità. Nell’ultimo minuto Sherrill e Cortese firmano il 70-68 dei virgiliani facendo esplodere di gioia i tifosi mantovani accorsi al palasport pugliese. Nelle concitate azioni finali, Daniel fa 0/2 dalla lunetta, così come Janelidze per gli Stings. A 2 secondi dalla fine, Lupusor prende il rimbalzo e serve Pazin, che da metà campo sbaglia il tiro del potenziale sorpasso. Finisce 68-70 e la Cestistica San Severo retrocede in Serie B

Il tabellino di Allianz Pazienza San Severo – Staff Mantova 68-70. Progressione parziali: 21-12; 34-27; 54-52

Allianz Pazienza San Severo: Lupusor 7, Daniel 16, Pazin 17, Raivio 13, Sabatino 4, Tortù 2, Petrusevski, Jerkovic 7, Ly-Lee 2, Fabi ne. Coach: Pilot.

Staff Mantova: Cortese 10, Sherrill 18, Calzavara 8, Ross 22, Janelidze 3, Criconia, Iannuzzi 5, Veronesi 4, Vecerina ne, Lo ne, Vukobrat ne. Coach: Valli.