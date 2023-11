Serie B: la Cestistica San Severo affronta Lumezzane con tanta voglia di riscatto

Si torna subito in campo. Dopo la brutta prestazione di Vicenza la Cestistica Città di San Severo, a poco più di settantadue ore dall’ultimo turno, scende in campo sul proprio terreno di gioco in una gara non facile contro Lumezzane.

GLI AVVERSARI

La presentazione dei bresciani non può prescindere dal ricordo di Samuel Dilas scomparso poche settimane fa a soli 24 anni…. Ma nel basket come nella vita, purtroppo, “show must go on” E dunque I lombardi hanno ripreso da poco l’attività nonostante tutto.

Il team di Coach Saputo viaggia a metà classifica con sei punti all’attivo. È Leone il faro del gioco dei bianco blu coadiuvato dal veterano Mastrangelo (per lui un passaggio in giovane età in maglia giallonera stagione 2011/12) e dal finlandese Niemi. Le ali sono il confermato Maresca e l’ex Capo d’Orlando Vecerina con il giovane di Meco nel pitturato orfano del compianto Dilas. I giovanissimi Arrighini e Salvinelli, l’ex sangiorgese Biancotto, il promettentissimo Cecchi, il 2004 Demincis ed il 2006 Becchetti completano gli atleti solitamente a referto.

I NERI

sono smaniosi di voltare pagina e dimenticare Vicenza. Il campionato così galoppante non da spazio a rimuginamenti ed anzi in questo caso l’impegno ravvicinato consente una pronta rivalsa. Certo servirà tanta energia che certamente dovrà provenire anche dagli spalti per tornare, tutti insieme, alla vittoria. Questo il Nunzi-pensiero:

“Ritorniamo in campo dopo soli tre giorni dall’ultima partita, a Vicenza, nella quale non abbiamo giocato all’altezza delle nostre possibilità. Affrontiamo una squadra che non è semplice da decifrare, perché hanno gare in meno a causa della perdita di Samuel Dilas. Ci troveremo di fronte ad un team duro, convinto di poter venire a San Severo per cercare di vincere, come succederà per tutti gli altri match di questo campionato che si è dimostrato lungo e competitivo, domenica dopo domenica, considerando pure gli infrasettimanali. Tanti match così ravvicinati creano difficoltà a tutti, perché non è facile giocarli e c’è bisogno di una forza ambientale nell’affrontare viaggi lunghissimi e soprattutto mentale. Contro Lumezzane non dobbiamo farci sorprendere dall’aggressività e voltare pagina per imparare dalla lezione di Vicenza.”

GLI ARBITRI: Nicola Alessi di Lugo (RA) e Luca Ricci di Perugia.